Кристина Агилера встретила 44-й день рождения без одежды
Опубликовано:
Американской певице и актрисе Кристине Агилере исполнилось 44 года - по этому случаю поп-звезда порадовала фанатов снимком, на котором предстала полуобнаженной, передает NUR.KZ.
Исполнительница хитов "Beautiful" и "Candyman" вновь доказала, что возраст — лишь цифра. В честь своего 44-го дня рождения певица опубликовала на своей странице в Instagram эффектное черно-белое фото, где предстала в смелом и дерзком образе.
На снимке Агилера позирует топлес, подчеркнув свою безупречную фигуру. Дополняет образ кожаная фуражка и высокие каблуки, которые придают фотографии нотку ретро-гламура.
"Костюм на день рождения", - подписала публикацию Кристина.
За считанные часы снимок собрал тысячи комментариев от восторженных поклонников.
"Никто не делает это так, как ты", "С днем рождения, легенда - лучшая певица в мире", "Старше годами, но моложе внешностью - вот так надо", "44 года красоты", - написали они.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2202216-kristina-agilera-vstretila-44-y-den-rozhdeniya-bez-odezhdy/