Кристина Агилера встретила 44-й день рождения без одежды

Американской певице и актрисе Кристине Агилере исполнилось 44 года - по этому случаю поп-звезда порадовала фанатов снимком, на котором предстала полуобнаженной, передает NUR.KZ.

Исполнительница хитов "Beautiful" и "Candyman" вновь доказала, что возраст — лишь цифра. В честь своего 44-го дня рождения певица опубликовала на своей странице в Instagram эффектное черно-белое фото, где предстала в смелом и дерзком образе.

На снимке Агилера позирует топлес, подчеркнув свою безупречную фигуру. Дополняет образ кожаная фуражка и высокие каблуки, которые придают фотографии нотку ретро-гламура.

"Костюм на день рождения", - подписала публикацию Кристина.

За считанные часы снимок собрал тысячи комментариев от восторженных поклонников.

"Никто не делает это так, как ты", "С днем рождения, легенда - лучшая певица в мире", "Старше годами, но моложе внешностью - вот так надо", "44 года красоты", - написали они.