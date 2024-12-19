"Красота, нет слов": Ерке Есмахан сразила фанатов новым образом

Казахстанская певица Ерке Есмахан порадовала свежими фотографиями в соцсети. Артистка предстала в стильном образе, который пришелся по вкусу тысячам поклонников, передает NUR.KZ.

Если пару дней назад Ерке показывала фанатам свой домашний зимний образ с пуховым платком, то теперь певица решила предстать в элегантном аутфите. Есмахан надела шубу из меха, под которой не было видно никакой другой одежды. Аксессуары дополнили образ артистки.

"Моя душа жаждет красоты. Свою жизнь я украшаю сама. Красота души, тела, мыслей и слов изменит ваше окружение. Начнем менять мир с себя", - подписала публикацию звезда.

За считанные часы публикация собрала более 2,5 тысяч восторженных комментариев.

"Ерке, ты особенная", "Только ты можешь так раскрыть нежность женщины", "Стиль, образ, как всегда - огонь", "Вот это жизнь со вкусом", "Наглядный пример того, что красота не имеет предела", "Красота, нет слов", - написали восхищенные фанаты.