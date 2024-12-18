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Тина Кароль похвасталась подтянутой фигурой в смелом наряде

Опубликовано:

Тина Кароль
Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль продолжает экспериментировать с дерзкими образами - на новых фото в соцсети звезда "Евровидения" показалась в полупрозрачном топе, передает NUR.KZ.

Кароль вновь доказала свой статус иконы стиля. На первом дне прослушивания участников национального отбора Украины на "Евровидение-2025" она появилась в роскошном бордовом костюме: брюки-палаццо, объемный пиджак и кружевной топ, подчеркивающий ее подтянутую фигуру. Стильный образ был дополнен макияжем с акцентом на губы и идеально уложенными локонами.

Тина отметила высокий уровень участников и поинтересовалась у подписчиков, кого бы они хотели видеть в финале. Поклонники не только обсудили таланты, но и восхитились внешним видом артистки.

"Чудесно выглядишь", "Тина, ты невероятная", "Ох, как красиво! Женственно и элегантно", - написали они в комментариях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2201891-tina-karol-pohvastalas-podtyanutoy-figuroy-v-smelom-naryade/

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