Тина Кароль похвасталась подтянутой фигурой в смелом наряде

Украинская певица Тина Кароль продолжает экспериментировать с дерзкими образами - на новых фото в соцсети звезда "Евровидения" показалась в полупрозрачном топе, передает NUR.KZ.

Кароль вновь доказала свой статус иконы стиля. На первом дне прослушивания участников национального отбора Украины на "Евровидение-2025" она появилась в роскошном бордовом костюме: брюки-палаццо, объемный пиджак и кружевной топ, подчеркивающий ее подтянутую фигуру. Стильный образ был дополнен макияжем с акцентом на губы и идеально уложенными локонами.

Тина отметила высокий уровень участников и поинтересовалась у подписчиков, кого бы они хотели видеть в финале. Поклонники не только обсудили таланты, но и восхитились внешним видом артистки.

"Чудесно выглядишь", "Тина, ты невероятная", "Ох, как красиво! Женственно и элегантно", - написали они в комментариях.