Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Маржан Арапбаева показала фигуру в роскошном сценическом платье

Опубликовано:

Маржан Арапбаева
Маржан Арапбаева. Фото: instagram.com/arapbayevamarzhan

Казахстанская исполнительница Маржан Арапбаева показала роскошное концертное платье фанатам в Instagram. Они оценили ее наряд и усыпали комплиментами, передает NUR.KZ.

На Маржан на новом видео роскошное белое платье в пол с открытыми плечами и высокими белыми перчатками. Ее шею украшает ожерелье, а волосы распущены и слегка подкручены. Певица уверенно идет по коридору прямо на камеру, фоном для видео она выбрала песню "Зима в сердце" российской группы "Моя Мишель".

"Что на сердце у тебя и что на душе?" - поинтересовалась Маржан у подписчиков.

Фолловеры отметили и наряд, и отличную фигуру певицы.

"Казахская Примадонна. Я просто обожаю вас", "Вы шикарная", "Вы наша гордость, красавица", "Красотка", - отметили ее почитатели ее таланта.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2201669-marzhan-arapbaeva-pokazala-figuru-v-roskoshnom-scenicheskom-plate/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie