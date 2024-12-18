Маржан Арапбаева показала фигуру в роскошном сценическом платье

Казахстанская исполнительница Маржан Арапбаева показала роскошное концертное платье фанатам в Instagram. Они оценили ее наряд и усыпали комплиментами, передает NUR.KZ.

На Маржан на новом видео роскошное белое платье в пол с открытыми плечами и высокими белыми перчатками. Ее шею украшает ожерелье, а волосы распущены и слегка подкручены. Певица уверенно идет по коридору прямо на камеру, фоном для видео она выбрала песню "Зима в сердце" российской группы "Моя Мишель".

"Что на сердце у тебя и что на душе?" - поинтересовалась Маржан у подписчиков.

Фолловеры отметили и наряд, и отличную фигуру певицы.

"Казахская Примадонна. Я просто обожаю вас", "Вы шикарная", "Вы наша гордость, красавица", "Красотка", - отметили ее почитатели ее таланта.