Хранительница очага и степная красавица: Динара Бактыбаева примерила колоритные образы
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Казахстанская актриса Динара Бактыбаева, сыгравшая в фильмах "Черный, черный человек", "Кудалар", появилась в колоритных образах на новых фото, передает NUR.KZ.
Динара поздравила читательскую аудиторию в Instagram с праздником. На фото в карусели она представила три образа - на первом снимке она запечатлелась в образе красавицы-кочевницы, держа под уздцы коня, на втором фото Динара в белом платке наливает чай стоя в юрте.
Завершает карусель фото, на котором актриса появилась в красивом национальном костюме с двумя длинными косами.
"Поздравляю вас с Днем независимости Республики Казахстан! Мирного неба, достатка и благополучия каждому казахстанцу!" - отметила она.
"Казахские девушки всегда были такими красивыми. Дика, ты пример для других девушек", "Как вам идут эти образы! Истинная природная красота и в глазах, и в душе. Я восхищаюсь казашками", "Превосходно", "Не устаешь нас удивлять", - написали ей в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2201351-hranitelnica-ochaga-i-stepnaya-krasavica-dinara-baktybaeva-primerila-koloritnye-obrazy/