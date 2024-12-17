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"Новый год, новая Майли": сменившая имидж Сайрус в мини-юбке сразила Сеть

Опубликовано:

Майли Сайрус
Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus

Американская певица и актриса Майли Сайрус решила поменять имидж - артистка предстала перед фанатами с новой прической и цветом волос в смелом аутфите, передает NUR.KZ.

Майли Сайрус вновь привлекла внимание публики. В своем последнем посте в Instagram звезда продемонстрировала эффектный образ: короткий черный топ, мини-юбка и высокие сапоги.

Однако особый акцент фанаты сделали на ее новую прическу — длинные волосы с небрежным объемом, что придает исполнительнице хита "Party in the USA" еще больше дерзости и стиля.

Пост Майли уже набрал сотни тысяч "лайков" и тысячи комментариев, в которых поклонники восхищаются ее смелым и модным решением.

"Новый год, новая Майли", "Люблю Майли-брюнетку, крутой вайб", "Твои фотографии всегда много говорят о тебе, особенно о твоем самовыражении, стиле, элегантности и изысканности", - написали фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2201348-novyy-god-novaya-mayli-smenivshaya-imidzh-sayrus-v-mini-yubke-srazila-set/

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