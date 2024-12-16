Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Детка, на улице холодно": Дуа Липа показала фото в шубе поверх нижнего белья

Опубликовано:

Дуа Липа
Дуа Липа. Фото: Ray Tamarra/GC Images/Getty Images

Британская певиаца косоварского происхождения Дуп Липа опубликовала в Сети провокационные фотографии, которые поклонники оценили по достоинству, передает NUR.KZ.

Наиновых снимках, опубликованных в Instagram, 29-летняя поп-исполнительница предстала в провокационном образе - нижнем белье с капроновыми чулками, поверх Липа надела шубу. Оьраз дополнили черные туфли и эффектный макияж.

"Детка, на улице холодно", - подписала Дуа снимки.

Поклонникам образ пришелся по душе.

"Красивая", "Богиня", "Кажется, я влюбилась", "Когда будет следующий альбом?" - пишут фанаты под публикацией.

На сайте IMDb говорится, что Дуа Липа родилась 22 августа 1995 года в Лондоне в семье албанцев из Косово, покинувших Приштину в 1990-х.

Девушка - певица, автор песен и модель. Ее музыкальная карьера началась в 14 лет, когда она начала переводить песни других исполнителей на YouTube. В 2015 году она подписала контракт с Warner Music Group и вскоре выпустила свой первый сингл.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2200308-detka-na-ulice-holodno-dua-lipa-pokazala-foto-v-shube-poverh-nizhnego-belya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie