"Детка, на улице холодно": Дуа Липа показала фото в шубе поверх нижнего белья
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Британская певиаца косоварского происхождения Дуп Липа опубликовала в Сети провокационные фотографии, которые поклонники оценили по достоинству, передает NUR.KZ.
Наиновых снимках, опубликованных в Instagram, 29-летняя поп-исполнительница предстала в провокационном образе - нижнем белье с капроновыми чулками, поверх Липа надела шубу. Оьраз дополнили черные туфли и эффектный макияж.
"Детка, на улице холодно", - подписала Дуа снимки.
Поклонникам образ пришелся по душе.
"Красивая", "Богиня", "Кажется, я влюбилась", "Когда будет следующий альбом?" - пишут фанаты под публикацией.
На сайте IMDb говорится, что Дуа Липа родилась 22 августа 1995 года в Лондоне в семье албанцев из Косово, покинувших Приштину в 1990-х.
Девушка - певица, автор песен и модель. Ее музыкальная карьера началась в 14 лет, когда она начала переводить песни других исполнителей на YouTube. В 2015 году она подписала контракт с Warner Music Group и вскоре выпустила свой первый сингл.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2200308-detka-na-ulice-holodno-dua-lipa-pokazala-foto-v-shube-poverh-nizhnego-belya/