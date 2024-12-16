"Детка, на улице холодно": Дуа Липа показала фото в шубе поверх нижнего белья

Британская певиаца косоварского происхождения Дуп Липа опубликовала в Сети провокационные фотографии, которые поклонники оценили по достоинству, передает NUR.KZ.

Наиновых снимках, опубликованных в Instagram, 29-летняя поп-исполнительница предстала в провокационном образе - нижнем белье с капроновыми чулками, поверх Липа надела шубу. Оьраз дополнили черные туфли и эффектный макияж.

"Детка, на улице холодно", - подписала Дуа снимки.

Поклонникам образ пришелся по душе.

"Красивая", "Богиня", "Кажется, я влюбилась", "Когда будет следующий альбом?" - пишут фанаты под публикацией.

На сайте IMDb говорится, что Дуа Липа родилась 22 августа 1995 года в Лондоне в семье албанцев из Косово, покинувших Приштину в 1990-х.

Девушка - певица, автор песен и модель. Ее музыкальная карьера началась в 14 лет, когда она начала переводить песни других исполнителей на YouTube. В 2015 году она подписала контракт с Warner Music Group и вскоре выпустила свой первый сингл.