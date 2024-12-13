"Круто похудела": 44-летняя Семенович в леопардовом платье ошеломила поклонников

44-летняя российская певица Анна Семенович поделилась в своем Instagram-аккаунте волнующим видео, на котором запечатлелась в чувственном образе, передает NUR.KZ.

"Тигрица в деле, люблю страсть и красоту", - написала Семенович.

На видео исполнительница запечатлелась в леопардовом платье с открытыми плечами. Она позирует на камеру сидя на кровати, демонстрируя стройные босые ноги. Фанаты, восхищенные увиденным, тут же отреагировали на ее публикацию.

"Красотка в деле", "Молодец, Анна, огонь", "Вот это красавица", "Круто похудели! Образ огонь, обожаю леопардовый принт и всем рекомендую", "Как вино - с годами все лучше", "Гепард на взводе", "Ты украла мое сердце", "Сексуально", "Пожар", "Мне в Анне нравится умение получать удовольствие от жизни", - высказались комментаторы.