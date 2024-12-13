"Завораживает": американская модель попозировала в купальнике с глубоким декольте

Американская инстадива и модель София Беварли показала фото в купальнике с акцентом на декольте и вызвала восторг поклонников. Девушку осыпали комплиментами, передает NUR.KZ.

Черный купальник с молнией в зоне декольте и широкополая шляпа в тон - София Беварли попозировала на камеру стоя на берегу моря, позади нее видны пенистые волны и синева воды.

Подписчики, а их у Беварли больше 2 миллионов в Instagram, тут же отреагировали на волнующие фотографии.

"Ты выглядишь потрясающе", "Какая шляпа!", "Ты современная Одри Хепберн", "Как всегда, потрясающая и стильная. Настоящая красавица", "Так элегантно и красиво", "Красавица в черном", "Моя королева, такая красивая", "Меня это завораживает", "Идеальное тело", - написали ей в Сети.