38-летняя американская актриса Линдси Лохан показала лицо без макияжа - снимок в социальных сетях опубликовала ее дерматолог, передает NUR.KZ.

Врач-дерматолог Радмила Лукиан на своей странице в Instagram разместила совместное фото с Лохан.

"Доверие и уверенность - основа наших отношений", - подписала Лукиан.

Актриса сфотографировалась без макияжа с убранными от лица волосами. Лохан сходила на прием к специалисту в темной футболке.

"Думаю тебе пора открыть пакет услуг под названием "Линдси Лохан", "Мое почтение, это успешный результат", "Вы потрясающие", "В чем секрет?", писали подписчики.

По информации IMDb, Линдси Лохан родилась в Нью-Йорке 2 июля 1986 года в семье Дины Лохан и Майкла Лохана. Она начала свою карьеру в возрасте трех лет в качестве модели Ford, а также снялась в более чем шестидесяти телевизионных рекламных роликах.

В 10 лет она снялась в качестве третьей актрисы, сыгравшей Али Фаулер в телевизионной драме "Другой мир".

В 1998 году дебютировала в полнометражном кино в картине "Ловушка для родителей".

В июне 2001 года Лохан сделала небольшой перерыв в актерской деятельности. Ее музыкальная карьера началась более года спустя, когда в сентябре 2002 года Estefan Enterprises заключила с ней сделку на выпуск пяти альбомов, а она подписала контракт на запись с возобновленной Casablanca Records.

Однако актерская деятельность принесла ей больший успех. В середине нулевых на экраны выходят "Дрянные девчонки" и "Чумовая пятница", которые сделали Лохан мировой звездой.

Позже Лохан запускает собственную линию одежды.