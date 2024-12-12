"Необычный цвет волос": Меруерт Тусипбаева удивила своим преображением

Казахстанская исполнительница Меруерт Тусипбаева удивила фанатов в соцсети преображением - она появилась в новом образе на съемках новогодней программы, передает NUR.KZ.

Роскошное черное платье для торжественного случая, новая прическа и волосы необычного цвета - Меруерт Тусипбаева удивила новым образом.

Ошеломленные фанаты высказались об этом в комментариях. Они отметили, что певица всегда отличалась оригинальными образами и чувством стиля.

"Цвет волос - отпад", "Какая ты красивая", "Совсем молоденькая, красавица просто", "Такого цвета волос ни у кого нет, незабываемый, необычный цвет", "Вы особенная", "Ой, я не узнала вас, вам так идет платье и этот цвет волос", "Мудрая и красивая", "Вам идет этот стиль", "Помолодела", - высказались комментаторы под видео.