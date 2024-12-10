"Это просто шедевр": Дамеля Sweet и ее мама примерили образы известных киногероинь

Популярный блогер Дамеля Sweet представила фанатам впечатляющий ролик с преображением. Она появилась вместе с мамой в образах героинь из культовых фильмов и сериалов, передает NUR.KZ.

Прекрасные образы, красивые модели на видео и идеальный монтаж - все это вкупе сделало ролик зрелищным. Дамеля с мамой за секунду перевоплощаются из одних экранных героинь в других.

Блогер вдохновилась образами женщин из известных фильмов и сериалов - "Эмили в Париже", "Дьявол носит Prada", "Секс в большом городе" и другими.

Ролик прокомментировали звезды шоу-бизнеса - Асель Садвакасова, Ерке Есмахан, Жазира Еркин, Анеля Кенжибекова и другие. Поклонники Дамели тоже оставили свои отзывы.

"Это просто шедевр. Дамеля и мамуля", "Красота", "Хочется паузить каждую секунду и разглядывать, красиво", "Это лучшее, что я видела на этой неделе", "Уау, какие красивые", "Какие прекрасные образы", "Модные", "Шикарные вы и шикарные образы", - гласят комментарии.