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"Это просто шедевр": Дамеля Sweet и ее мама примерили образы известных киногероинь

Опубликовано:

Дамеля Sweet с мамой
Дамеля Sweet с мамой. Кадр из видео: instagram.com/damelya_sw_

Популярный блогер Дамеля Sweet представила фанатам впечатляющий ролик с преображением. Она появилась вместе с мамой в образах героинь из культовых фильмов и сериалов, передает NUR.KZ.

Прекрасные образы, красивые модели на видео и идеальный монтаж - все это вкупе сделало ролик зрелищным. Дамеля с мамой за секунду перевоплощаются из одних экранных героинь в других.

Блогер вдохновилась образами женщин из известных фильмов и сериалов - "Эмили в Париже", "Дьявол носит Prada", "Секс в большом городе" и другими.

Ролик прокомментировали звезды шоу-бизнеса - Асель Садвакасова, Ерке Есмахан, Жазира Еркин, Анеля Кенжибекова и другие. Поклонники Дамели тоже оставили свои отзывы.

"Это просто шедевр. Дамеля и мамуля", "Красота", "Хочется паузить каждую секунду и разглядывать, красиво", "Это лучшее, что я видела на этой неделе", "Уау, какие красивые", "Какие прекрасные образы", "Модные", "Шикарные вы и шикарные образы", - гласят комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2198544-eto-prosto-shedevr-damelya-sweet-i-ee-mama-primerili-obrazy-izvestnyh-kinogeroin/

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