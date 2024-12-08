Популярная plus-size-модель вышла в свет в прозрачном черном платье

Plus-size-модель Эшли Грэм выставила в социальных сетях фотографии в откровенном наряде и собрала комплименты от поклонников, передает NUR.KZ.

Грэм побывала на церемонии Fashion Awards, которая прошла в Лондоне. На мероприятие манекенщица пришла в черном облегающем платье на тонких бретельках, которое было накрыто прозрачной вуалью. Сверкающие украшения и аккуратная прическа дополнили образ.

Фото она выложила в Instagram. Публикация за сутки собрала почти 170 тысяч лайков и восторженные отклики поклонников.

На сайте iMDB говорится, что Эшли Энн Грэм родилась 30 октября 1987 года в Линкольне, штат Небраска, США. Она - продюсер и актриса, известная по фильмам "Грязный старый город" (2012), "Адвент любви" (2011) и др. С 14 августа 2010 года она замужем за Джастином Эрвином. Пара воспитывает троих детей.