"Роскошная": бывшая жена Венсана Касселя покрасовалась в бикини
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Бывшая супруга актера Венсана Касселя, французская модель Тина Кунаки показала фанатам откровенное фото в купальнике. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
27-летняя манекенщица предстала, позируя на пляже. Она сидела на краю шезлонга в красном бикини, которое включало в себя топ с черной окантовкой и стринги.
Также Кунаки продемонстрировала кадры, где стояла в боди и облегающем платье молочного оттенка. Стоит отметить, что для этой фотографии модель отказалась от бюстгальтера.
"Зимние мурашки, но хочется солнца", - подписала публикацию Тина.
"Ты невероятно горячая, сияющая и неудержимая. Кому нужно солнце?", "Никто не делает это так, как ты", "Роскошная", "Маленькая русалочка", "Самая красивая", "Она живет пляжной жизнью", "Лучшая", - написали подписчики блога Кунаки в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2197203-roskoshnaya-byvshaya-zhena-vensana-kasselya-pokrasovalas-v-bikini/