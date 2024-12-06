"Роскошная": бывшая жена Венсана Касселя покрасовалась в бикини

Бывшая супруга актера Венсана Касселя, французская модель Тина Кунаки показала фанатам откровенное фото в купальнике. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

27-летняя манекенщица предстала, позируя на пляже. Она сидела на краю шезлонга в красном бикини, которое включало в себя топ с черной окантовкой и стринги.

Также Кунаки продемонстрировала кадры, где стояла в боди и облегающем платье молочного оттенка. Стоит отметить, что для этой фотографии модель отказалась от бюстгальтера.

"Зимние мурашки, но хочется солнца", - подписала публикацию Тина.

"Ты невероятно горячая, сияющая и неудержимая. Кому нужно солнце?", "Никто не делает это так, как ты", "Роскошная", "Маленькая русалочка", "Самая красивая", "Она живет пляжной жизнью", "Лучшая", - написали подписчики блога Кунаки в соцсети.