"Суперледи": Лидо примерила стильный образ и намекнула на перемены в жизни

Казахстанская певица Лидия Досалина, известная как Лидо, разместила новые фотографии в соцсети в эффектном и стильном образе. Фанаты восхитились многодетной мамой, передает NUR.KZ.

Лидо - одна из тех, кто может похвастаться не только отличной фигурой, но и утонченным вкусом. Новые фото артистка разместила в своем блоге и намекнула, что в ее жизни происходят перемены.

"Обновление жизни: пришла новая глава", - отметила она.

В карусели можно увидеть несколько фото блондинки Лидо в светлом свитере с открытыми плечами и модных широких джинсах карго.

"Классная, красивая, шикарная, сексуальная, гармоничная, суперледи", "Твоя кожа сияет", "Шикарная девушка и просто огонь, я тихий наблюдатель, но тут не могла не написать", "Потрясающе и элегантно", - не скрывая восторга, написали ей в Сети фанаты.