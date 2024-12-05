"Суперледи": Лидо примерила стильный образ и намекнула на перемены в жизни
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Казахстанская певица Лидия Досалина, известная как Лидо, разместила новые фотографии в соцсети в эффектном и стильном образе. Фанаты восхитились многодетной мамой, передает NUR.KZ.
Лидо - одна из тех, кто может похвастаться не только отличной фигурой, но и утонченным вкусом. Новые фото артистка разместила в своем блоге и намекнула, что в ее жизни происходят перемены.
"Обновление жизни: пришла новая глава", - отметила она.
В карусели можно увидеть несколько фото блондинки Лидо в светлом свитере с открытыми плечами и модных широких джинсах карго.
"Классная, красивая, шикарная, сексуальная, гармоничная, суперледи", "Твоя кожа сияет", "Шикарная девушка и просто огонь, я тихий наблюдатель, но тут не могла не написать", "Потрясающе и элегантно", - не скрывая восторга, написали ей в Сети фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2196702-superledi-lido-primerila-stilnyy-obraz-i-nameknula-na-peremeny-v-zhizni/