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"Суперледи": Лидо примерила стильный образ и намекнула на перемены в жизни

Опубликовано:

Лидо
Лидо. Фото: instagram.com/lidiyabairon

Казахстанская певица Лидия Досалина, известная как Лидо, разместила новые фотографии в соцсети в эффектном и стильном образе. Фанаты восхитились многодетной мамой, передает NUR.KZ.

Лидо - одна из тех, кто может похвастаться не только отличной фигурой, но и утонченным вкусом. Новые фото артистка разместила в своем блоге и намекнула, что в ее жизни происходят перемены.

"Обновление жизни: пришла новая глава", - отметила она.

В карусели можно увидеть несколько фото блондинки Лидо в светлом свитере с открытыми плечами и модных широких джинсах карго.

"Классная, красивая, шикарная, сексуальная, гармоничная, суперледи", "Твоя кожа сияет", "Шикарная девушка и просто огонь, я тихий наблюдатель, но тут не могла не написать", "Потрясающе и элегантно", - не скрывая восторга, написали ей в Сети фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2196702-superledi-lido-primerila-stilnyy-obraz-i-nameknula-na-peremeny-v-zhizni/

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