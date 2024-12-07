В плаще и без штанов: Вера Брежнева показала новые фото

Экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поделилась в соцсетях новыми откровенными фото - украинская певица снялась без штанов, передает NUR.KZ.

Кадры появились в Instagram-аккаунте Веры.

"Привет, я твой новый сосед", - подписала фото певица.

42-летняя Брежнева предстала на размещенных фото в облегающем боди, кожаном длинном плаще и остроносых туфлях, отказавшись при этом от штанов.

Знаменитость позировала на лестнице.

"Прекрасный сосед", "Вы красивая женщина, Вера. Люблю вас", "Самая-самая", "Украинская Брижит Бардо", - писали фанаты.

По информации "Вокруг. ТВ", Вера Брежнева (настоящая фамилия Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске Днепропетровской области Украины.

В детстве главным ее увлечением стали занятия в кружке при местном ТЮЗе, благодаря которому будущая звезда получила первый гастрольный опыт.

В ноябре 2002 года Вера Брежнева приняла участие в конкурсе "Мисс Днепропетровск". Во время отборочного этапа узнала о кастинге в группу "ВИА Гра" и решила попробовать свои силы. До финала конкурса красоты Вера так и не добралась, поскольку ей предложили занять в группе место покинувшей коллектив Алены Винницкой.

В составе группы "ВИА Гра" Брежнева выступал с 2002 по 2007 год - входила в так называемый "золотой состав" (Брежнева, Грановская, Седакова).

С 2007 года занимается сольной карьерой.

Также Брежнева пробовала себя в кино - снялась в ряде мюзиклов, а также комедиях.