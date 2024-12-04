"Ой, какая!": Фатима Кулибали в вечернем аутфите собрала комплименты в Сети

Звезда сериала "Аппақ келін", актриса и модель Фатима Кулибали появилась в роскошном образе. Фанаты в Instagram тут же отреагировали на увиденное, передает NUR.KZ.

Вечернее платье изумрудного цвета с акцентом на декольте, а поверх - меховая шубка - образ Фатимы Кулибали, в котором она появилась на мероприятии, был роскошным. Аутфит актриса разбавила леопардовым принтом - именно в такой цветовой гамме были ее туфли на шпильке.

На фото актриса запечатлелась на лестнице, смотря вверх в объектив камеры.

"Моя любовь", "Ой, какая!", "Сексуальная", "Откуда она такая появилась!" - отреагировали подписчики на ее образ, оставив смайлики в виде красных сердечек.

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