"Шикарная": Мадина Садвакасова покрасовалась в новогодних нарядах

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова приняла участие в предновогодних съемках, сменив сразу три роскошных платья. Образы артистки обсудили в Сети, передает NUR.KZ.

На опубликованном в Instagram видео Садвакасова предстала сразу в трех вечерних аутфитах под популярный новогодний трек от Мэрайи Кери "All I Want for Christmas is You".

Сначала Мадина надела длинное, блестящее платье из ткани голубого цвета с пайетками и асимметричным кроем. После артистка сменила его на красное платье по фигуре с открытыми плечами. Финальным было платье нежно-розового цвета с пышными рукавами и объемным подолом.

"Моя Мадонна", "Самая красивая", "Шикарная", "Чудесная, жаным, будь счастлива", "Все три платья невероятны", "Огонь", - написали очарованные фанаты в комментариях под публикацией.

Недавно Мадина Садвакасова поразила поклонников снимком без фильтров.