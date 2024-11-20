Мадина Садвакасова удивила поклонников снимком без фильтров

Казахстанская певица Мадина Садвакасова поделилась естественным фото в Instagram-сторис, чем вызвала восхищение среди подписчиков своего блога, передает NUR.KZ.

Мадина любит яркий и эффектный макияж - артистка нередко пользуется услугами профессиональных визажистов, чтобы создать запоминающиеся образы на радость многочисленным поклонникам. Буквально недавно она изумила эффектным перевоплощением в стиле "Великого Гэтсби".

Сегодня же, однако, Садвакасова решила показать лицо без фильтров - скрыв глаза за темными очками, она показалась крупным планом, сидя в аэропорту в ожидании рейса, позволяя рассмотреть текстуру ее кожи, не стесняясь никаких маленьких несовершенств.

На фото звезда выглядит естественно и уверенно.

Сторис Мадины Садвакасовой. Скрин: instagram.com/sadvakasovamadina

Недавно Мадина Садвакасова рассказала, что получила визу в США.