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Мадина Садвакасова удивила поклонников снимком без фильтров

Опубликовано:

Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова поделилась естественным фото в Instagram-сторис, чем вызвала восхищение среди подписчиков своего блога, передает NUR.KZ.

Мадина любит яркий и эффектный макияж - артистка нередко пользуется услугами профессиональных визажистов, чтобы создать запоминающиеся образы на радость многочисленным поклонникам. Буквально недавно она изумила эффектным перевоплощением в стиле "Великого Гэтсби".

Сегодня же, однако, Садвакасова решила показать лицо без фильтров - скрыв глаза за темными очками, она показалась крупным планом, сидя в аэропорту в ожидании рейса, позволяя рассмотреть текстуру ее кожи, не стесняясь никаких маленьких несовершенств.

На фото звезда выглядит естественно и уверенно.

Сторис Мадины Садвакасовой
Сторис Мадины Садвакасовой. Скрин: instagram.com/sadvakasovamadina

Недавно Мадина Садвакасова рассказала, что получила визу в США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2190191-madina-sadvakasova-udivila-poklonnikov-snimkom-bez-filtrov/

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