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"Красивая и дружная семья": Аиша станцевала со своей ене и умилила Казнет (видео)

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Беркут с женой и матерью
Беркут с женой и матерью. Кадр из видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанские артисты Беркут и Аиша сняли теплый ролик в домашней обстановке. Аиша зажигательно станцевала вместе со своей свекровью и умилила соцсети, передает NUR.KZ.

Ролик появился на страничках Беркута и Аиши. Певец отметил, что Аиша и его мама очень похожи, как и полагается невестке и свекрови.

Зажигательный танец в исполнении певицы и ее прекрасной ене умилил подписчиков. Довольным остался и отец Беркута, наблюдавший за сценой сидя за накрытым дастарханом.

"Наконец-то папа смеется", "Какое прекрасное зрелище", "Очень приятно смотреть на такую дружную семью!!! Удивил Айбекжан, так удивил! Просто любовь", "Красивая восточная и дружная семья", "Мама так красиво танцует", "Как красиво станцевали ене и келин, а аташке так идет улыбаться", - отметили в соцсети.

Мы также писали, что жена Беркута восхитила образами в клипе, снятом в Индии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2192961-krasivaya-i-druzhnaya-semya-aisha-stancevala-so-svoey-ene-i-umilila-kaznet-video/

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