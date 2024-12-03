"Новогодняя фея": Глафира Тарханова устроила праздничную фотосессию с елкой и гирляндами
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41-летняя российская актриса Глафира Тарханова, звезда сериала "Громовы", устроила праздничную фотосессию к Новому году. Яркие фото высоко оценили фанаты ее творчества, передает NUR.KZ.
Тарханова попозировала в алом атласном платье с открытыми плечами и пышными рукавами на фоне наряженной елки, под которой можно увидеть множество подарков. В качестве украшения актрисы выбрала светящуюся гирлянду.
"Декабрь?! Если магазинам и паркам можно в шариках, елках и гирляндах, то и мне тоже", - заявила Глафира.
"О! Какая красота", "Красная шапочка, красавица", "Как же вам идет это все, куколка", "Вы прекрасны в этом образе. Глядя на ваши фото, действительно ощущаешь приближение праздника", "Ох, какая красота, ну загляденье", "Новогодняя фея", - оставили свои отзывы фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2195429-novogodnyaya-feya-glafira-tarhanova-ustroila-prazdnichnuyu-fotosessiyu-s-elkoy-i-girlyandami/