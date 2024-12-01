Кара Делевинь снялась в прозрачном бюстгальтере для модного бренда
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Британская супермодель и актриса Кара Делевинь приняла участие рождественской фотосессии для бренда Calvin Klein - компания приготовила новую коллекцию, передает NUR.KZ.
Кадры были опубликованы в профиле бренда в Instagram.
Кара позировала, облокотившись рукой на подарочные коробки и поставив одну ногу на колесо грузовой телеги.
Модель расстегнула пуговицы на пиджаке и продемонстрировала прозрачный бюстгальтер, оформленный кружевами.
"Она самая горячая. И она знает это", "Просто влюбился", "Кара - красотка", "Прекрасный образ: и пиджак, и бюстгальтер", - писали поклонники.
По информации на сайте IMDb, Кара Джослин Делевинь родилась 12 августа 1992 года в Лондоне в семье Пандоры Энн Стивенс и Чарльза Хамара Делевинь.
У ее родителей аристократическое происхождение: оба являются выходцами из известных семей, среди ее предков были виконты, баронеты, мэры и лорды-мэры Лондона.
Начала карьеру модели в юном возрасте, затем начала сниматься в кино. Среди ее работ - "Отряд самоубийц", "Бумажные города", "Валериан и город тысячи планет".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2194230-kara-delevin-snyalas-v-prozrachnom-byustgaltere-dlya-modnogo-brenda/