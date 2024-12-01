Кара Делевинь снялась в прозрачном бюстгальтере для модного бренда

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь приняла участие рождественской фотосессии для бренда Calvin Klein - компания приготовила новую коллекцию, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в профиле бренда в Instagram.

Кара позировала, облокотившись рукой на подарочные коробки и поставив одну ногу на колесо грузовой телеги.

Модель расстегнула пуговицы на пиджаке и продемонстрировала прозрачный бюстгальтер, оформленный кружевами.

"Она самая горячая. И она знает это", "Просто влюбился", "Кара - красотка", "Прекрасный образ: и пиджак, и бюстгальтер", - писали поклонники.

По информации на сайте IMDb, Кара Джослин Делевинь родилась 12 августа 1992 года в Лондоне в семье Пандоры Энн Стивенс и Чарльза Хамара Делевинь.

У ее родителей аристократическое происхождение: оба являются выходцами из известных семей, среди ее предков были виконты, баронеты, мэры и лорды-мэры Лондона.

Начала карьеру модели в юном возрасте, затем начала сниматься в кино. Среди ее работ - "Отряд самоубийц", "Бумажные города", "Валериан и город тысячи планет".