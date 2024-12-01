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Кара Делевинь снялась в прозрачном бюстгальтере для модного бренда

Опубликовано:

Кара Делевинь
Кара Делевинь. Фото: instagram.com/caradelevingne

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь приняла участие рождественской фотосессии для бренда Calvin Klein - компания приготовила новую коллекцию, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в профиле бренда в Instagram.

Кара позировала, облокотившись рукой на подарочные коробки и поставив одну ногу на колесо грузовой телеги.

Модель расстегнула пуговицы на пиджаке и продемонстрировала прозрачный бюстгальтер, оформленный кружевами.

"Она самая горячая. И она знает это", "Просто влюбился", "Кара - красотка", "Прекрасный образ: и пиджак, и бюстгальтер", - писали поклонники.

По информации на сайте IMDb, Кара Джослин Делевинь родилась 12 августа 1992 года в Лондоне в семье Пандоры Энн Стивенс и Чарльза Хамара Делевинь.

У ее родителей аристократическое происхождение: оба являются выходцами из известных семей, среди ее предков были виконты, баронеты, мэры и лорды-мэры Лондона.

Начала карьеру модели в юном возрасте, затем начала сниматься в кино. Среди ее работ - "Отряд самоубийц", "Бумажные города", "Валериан и город тысячи планет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2194230-kara-delevin-snyalas-v-prozrachnom-byustgaltere-dlya-modnogo-brenda/

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