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"Что выросло, то выросло": Андреева показала детское фото в свой день рождения

Опубликовано:

Екатерина Андреева
Екатерина Андреева. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева в свой день рождения показала в соцсети свое забавное детское фото и рассказала, как ощущает себя в новом возрасте, передает NUR.KZ.

27 ноября Екатерина Андреева отметила день рождения. Специально к этому событию теледива решила пролистать семейный альбом и найти детское фото.

На архивном снимке маленькая Катя запечатлена в коротком платьице, колготках, шляпке с игрушечным ружьем в руках.

"Что выросло, то выросло. Но мой внутренний ребенок по-прежнему такой же бесшабашный, щекастый, шустрый и скачет вприпрыжку, обожает все новое и подглядывает, и приглядывает за мной. И это дает силы, вдохновение, радость и равновесие с балансом.

Ну и стиль - почти те же колготочки, только на коленках не морщатся, платье такой же длины, шляпы и сейчас я продолжаю любить, конфетки за щекой тоже бывают, да и пластмассовое черно-красное ружьишко где-то припрятано на даче у родителей. Так что все нормуль. Всех люблю и благодарю за поздравления", - написала она.

"Выросла красивая, умная, талантливая женщина", "Совсем не изменилась", "Пример для подражания, как нужно правильно жить и наслаждаться жизнью", "Практически не изменилась. Рост, фигура - да, но взгляд тот же", - отметили в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2193917-chto-vyroslo-to-vyroslo-andreeva-pokazala-detskoe-foto-v-svoy-den-rozhdeniya/

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