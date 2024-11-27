"Жена мечты": бывшая супруга Моргенштерна в откровенном топе обескуражила Сеть

Экс-супруга рэпера Моргенштерна, блогер-миллионник Дилара Зинатуллина предстала перед фолловерами в провокационном образе, который вызвал бурю обсуждений в соцсети, передает NUR.KZ.

Зинатуллина опубликовала кадры с фотосессии в провокационном аутфите - на ней был мини-топ, выполненный из материала, похожего на фольгу, объемные брюки из меха и туфли на высокой платформе со шпилькой.

"Дилара возвращается не только на ютуб, но и делать стильные фоточки в соцсети с картинками", - написала блогерша.

"Насколько прекрасно лицо без филлеров и этих больших губ! Дилара, вы прекрасный пример. Она - жена мечты каждого", "Куда Слава (Бустер - блогер, молодой человек Зинатуллиной - прим. ред.) смотрит?", "Мужчины точно не уснут", "Хочу такой же уровень доверия, как у Дилары к скотчу", - написали фанаты.