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"Жена мечты": бывшая супруга Моргенштерна в откровенном топе обескуражила Сеть

Опубликовано:

Дилара Зинатуллина
Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Экс-супруга рэпера Моргенштерна, блогер-миллионник Дилара Зинатуллина предстала перед фолловерами в провокационном образе, который вызвал бурю обсуждений в соцсети, передает NUR.KZ.

Зинатуллина опубликовала кадры с фотосессии в провокационном аутфите - на ней был мини-топ, выполненный из материала, похожего на фольгу, объемные брюки из меха и туфли на высокой платформе со шпилькой.

"Дилара возвращается не только на ютуб, но и делать стильные фоточки в соцсети с картинками", - написала блогерша.

"Насколько прекрасно лицо без филлеров и этих больших губ! Дилара, вы прекрасный пример. Она - жена мечты каждого", "Куда Слава (Бустер - блогер, молодой человек Зинатуллиной - прим. ред.) смотрит?", "Мужчины точно не уснут", "Хочу такой же уровень доверия, как у Дилары к скотчу", - написали фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2193344-zhena-mechty-byvshaya-supruga-morgenshterna-v-otkrovennom-tope-obeskurazhila-set/

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