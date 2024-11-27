"Сочетание красоты, прелести, улыбки": Ханде Эрчел в пурпурном платье очаровала Сеть

Турецкая киноактриса Ханде Эрчел, звезда сериала "Постучись в мою дверь", выложила новые фото на своей страничке в Instagram и выслушала лестные отзывы в свой адрес, передает NUR.KZ.

На новых фото Ханде запечатлелась сначала в салоне авто, затем в комнате, смотрясь в зеркало. На ней было лаконичное пурпурное платье в пол.

Для этого образа актриса предпочла легкий макияж, где подчеркнула лишь ресницы тушью и губы помадой нюдового цвета. Образ дополнили серебристые серьги.

"Ты не только самая шикарная и красивая девушка на свете, ты еще и самая милая", "Вау, ты всегда выглядишь потрясающе, принцесса", "Ханде, сколько раз ты вставала в очередь за красотой?", "Сочетание нереальной красоты, прелести, улыбки - все в одном лице, королева Ханда Эрчел", - не смогли скрыть восхищения поклонники.