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"Сочетание красоты, прелести, улыбки": Ханде Эрчел в пурпурном платье очаровала Сеть

Опубликовано:

Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Турецкая киноактриса Ханде Эрчел, звезда сериала "Постучись в мою дверь", выложила новые фото на своей страничке в Instagram и выслушала лестные отзывы в свой адрес, передает NUR.KZ.

На новых фото Ханде запечатлелась сначала в салоне авто, затем в комнате, смотрясь в зеркало. На ней было лаконичное пурпурное платье в пол.

Для этого образа актриса предпочла легкий макияж, где подчеркнула лишь ресницы тушью и губы помадой нюдового цвета. Образ дополнили серебристые серьги.

"Ты не только самая шикарная и красивая девушка на свете, ты еще и самая милая", "Вау, ты всегда выглядишь потрясающе, принцесса", "Ханде, сколько раз ты вставала в очередь за красотой?", "Сочетание нереальной красоты, прелести, улыбки - все в одном лице, королева Ханда Эрчел", - не смогли скрыть восхищения поклонники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2193311-sochetanie-krasoty-prelesti-ulybki-hande-erchel-v-purpurnom-plate-ocharovala-set/

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