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"Расцвела, как цветок, от его любви": жена Беркута восхитила образами в клипе, снятом в Индии

Опубликовано:

Беркут и Аиша
Беркут и Аиша. Кадр из видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский артист Айбек Жансеитов, известный на сцене как Беркут, показал отрывки из нового видеоклипа, снятого в Индии, где он был недавно с женой Аишей, передает NUR.KZ.

Недавно Беркут и Аиша побывали в Индии и посетили Тадж-Махал в Агре. Супруги-артисты сняли в экзотической стране яркий клип на новую песню "Айым-Айдай".

Беркут разместил отрывки из клипа, анонсировав скорую премьеру. Фанаты тут же заметили, что Аиша выглядит гармонично в традиционной индийской одежде, а также красном ярком платье.

"Такая красивая, нежная, женственная, скромная, без всякого пафоса. Обожаю", "Все это благодаря мужчине, который рядом с ней, она расцвела, как цветок, от его любви", "Прекрасная пара, хорошо поют", "Вот что значит жениться по большой любви, браво", - отметили фанаты под видео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2180151-rascvela-kak-cvetok-ot-ego-lyubvi-zhena-berkuta-voshitila-obrazami-v-klipe-snyatom-v-indii/

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