Жулдыз Омиргали рассказала, почему стала носить парик

Казахстанская актриса, телеведущая и бывшая участница группы "КешYOU" Жулдыз Омиргали рассказала своим подписчикам в соцсети, почему стала носить парик, передает NUR.KZ.

Жулдыз призналась, что последний год обязательным атрибутом ее съемок стал парик.

"Не буду говорить о том, сколько раз мне делали укладку перед каждой съемкой, а это и использование лака, плойки, выпрямителя и других средств для создания прически.

Конечно, это негативно отражается на волосах. Они становятся ломкими, тонкими, теряют блеск. А сколько раз мне приходилось осветлять свои волосы, сколько раз красить. Парик стал для меня спасением, благодаря ему состояние моих волос улучшилось.

Я решила ответить сразу, поскольку у вас все равно возникнет вопрос насчет парика", - отметила актриса.

"Красавица наша", "Не всем идет блонд, но тебе к лицу", "Прекрасно", "Ничего в этом нет, что парик", - отреагировали подписчики.