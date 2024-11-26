Жулдыз Омиргали рассказала, почему стала носить парик
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Казахстанская актриса, телеведущая и бывшая участница группы "КешYOU" Жулдыз Омиргали рассказала своим подписчикам в соцсети, почему стала носить парик, передает NUR.KZ.
Жулдыз призналась, что последний год обязательным атрибутом ее съемок стал парик.
"Не буду говорить о том, сколько раз мне делали укладку перед каждой съемкой, а это и использование лака, плойки, выпрямителя и других средств для создания прически.
Конечно, это негативно отражается на волосах. Они становятся ломкими, тонкими, теряют блеск. А сколько раз мне приходилось осветлять свои волосы, сколько раз красить. Парик стал для меня спасением, благодаря ему состояние моих волос улучшилось.
Я решила ответить сразу, поскольку у вас все равно возникнет вопрос насчет парика", - отметила актриса.
"Красавица наша", "Не всем идет блонд, но тебе к лицу", "Прекрасно", "Ничего в этом нет, что парик", - отреагировали подписчики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2192693-zhuldyz-omirgali-rasskazala-pochemu-stala-nosit-parik/