Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Готов пожертвовать жизнью ради твоего взгляда": иранская модель в купальнике восхитила Сеть

Опубликовано:

Махлага Джабери
Махлага Джабери. Фото: instagram.com/mahlaghajaberi

Проживающая в США 35-летняя иранская модель и актриса Махлага Джабери продемонстрировала стройную фигуру в купальнике. Фото появились в ее Instagram, передает NUR.KZ.

"Золотые часы", - коротко подписала иранская модель горячие пляжные фото.

На них она позирует в оригинальном купальнике, не без гордости демонстрируя красивую фигуру. Кареглазая красавица часто радует фанатов подобными фото - они реагируют на них с восхищением и воодушевлением.

Эта публикация за считанные часы набрала свыше 112 тысяч "лайков". Отметим, что у девушки 4,4 млн подписчиков в Instagram.

Некоторые фанаты сравнили Махлагу с Айшварией Рай - индийской актрисой, ставшей "Мисс мира" в 1994 году.

"Удивительно видеть девушку из Ирана, которая делает такие смелые фотосессии. Желаю вам всего самого наилучшего в карьере. Больше сил тебе, Айшвария из Ирана", "Моя душа, я готов пожертвовать жизнью ради твоего взгляда", "Великолепно", "Золотая богиня", "Потрясающе горяча", - отмечено в комментариях.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2192520-gotov-pozhertvovat-zhiznyu-radi-tvoego-vzglyada-iranskaya-model-v-kupalnike-voshitila-set/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie