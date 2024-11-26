"Готов пожертвовать жизнью ради твоего взгляда": иранская модель в купальнике восхитила Сеть

Проживающая в США 35-летняя иранская модель и актриса Махлага Джабери продемонстрировала стройную фигуру в купальнике. Фото появились в ее Instagram, передает NUR.KZ.

"Золотые часы", - коротко подписала иранская модель горячие пляжные фото.

На них она позирует в оригинальном купальнике, не без гордости демонстрируя красивую фигуру. Кареглазая красавица часто радует фанатов подобными фото - они реагируют на них с восхищением и воодушевлением.

Эта публикация за считанные часы набрала свыше 112 тысяч "лайков". Отметим, что у девушки 4,4 млн подписчиков в Instagram.

Некоторые фанаты сравнили Махлагу с Айшварией Рай - индийской актрисой, ставшей "Мисс мира" в 1994 году.

"Удивительно видеть девушку из Ирана, которая делает такие смелые фотосессии. Желаю вам всего самого наилучшего в карьере. Больше сил тебе, Айшвария из Ирана", "Моя душа, я готов пожертвовать жизнью ради твоего взгляда", "Великолепно", "Золотая богиня", "Потрясающе горяча", - отмечено в комментариях.