"Готов пожертвовать жизнью ради твоего взгляда": иранская модель в купальнике восхитила Сеть
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Проживающая в США 35-летняя иранская модель и актриса Махлага Джабери продемонстрировала стройную фигуру в купальнике. Фото появились в ее Instagram, передает NUR.KZ.
"Золотые часы", - коротко подписала иранская модель горячие пляжные фото.
На них она позирует в оригинальном купальнике, не без гордости демонстрируя красивую фигуру. Кареглазая красавица часто радует фанатов подобными фото - они реагируют на них с восхищением и воодушевлением.
Эта публикация за считанные часы набрала свыше 112 тысяч "лайков". Отметим, что у девушки 4,4 млн подписчиков в Instagram.
Некоторые фанаты сравнили Махлагу с Айшварией Рай - индийской актрисой, ставшей "Мисс мира" в 1994 году.
"Удивительно видеть девушку из Ирана, которая делает такие смелые фотосессии. Желаю вам всего самого наилучшего в карьере. Больше сил тебе, Айшвария из Ирана", "Моя душа, я готов пожертвовать жизнью ради твоего взгляда", "Великолепно", "Золотая богиня", "Потрясающе горяча", - отмечено в комментариях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2192520-gotov-pozhertvovat-zhiznyu-radi-tvoego-vzglyada-iranskaya-model-v-kupalnike-voshitila-set/