"Самая-самая": Асель Сагатова показала себя "в жизни" и впечатлила соцсети

Казахстанская актриса Асель Сагатова опубликовала в Instagram видео, снятое во время одной из фотосессий - кинозвезда решила показать свою веселую сторону поклонникам, передает NUR.KZ.

На видео можно увидеть, как красиво актриса позирует перед камерой на фотосессии. На ней надето элегантное длинное платье черного цвета по фигуре, а волосы уложены.

В следующий же момент Асель начинает дурачиться, показывать язык и изображать рокерский жест "козы".

"Как это обычно бывает", - со смешком подписала пост Сагатова.

Поклонники творчества Сагатовой оценили ее как "в кадре", так и "в жизни".

"Такая классная! Красота", "Так приятно смотреть на вас, очень красивая", "Прелесть", "Самая-самая", "Супер", "Такая шикарная и непосредственная", - отметили они.

Недавно Асель Сагатова примерила короткое платье и впечатлила соцсети.