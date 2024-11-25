"Поеду в Париж с любимым": Акбота Сейтмагамбет примерила яркий образ и рассказала о мечте

Казахстанская актриса, певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет примерила новый яркий образ и очаровала преданных поклонников в Instagram, передает NUR.KZ.

"Париж - мечта моего детства. Поскольку это город любви, я загадала, что поеду туда только с любимым", - заявила она.

Яркое короткое платье из велюра, белые жемчужные бусы, черные перчатки и прическа в ретро-стиле - Акбота в новом образе была великолепна. Это отметили ее фанаты.

"Самая красивая улыбка в моей жизни", "Как Мэрилин Монро", "Для меня вы самая красивая актриса в Казахстане", "Красотка", "Какая вы шикарная", "Пусть мечты исполняются", - написали ей в Сети.

Напомним, Акбота Сейтмагамбет поразмышляла о самоуважении. Она отметила, что не стоит угождать всем.