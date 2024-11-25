"Поеду в Париж с любимым": Акбота Сейтмагамбет примерила яркий образ и рассказала о мечте
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Казахстанская актриса, певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет примерила новый яркий образ и очаровала преданных поклонников в Instagram, передает NUR.KZ.
"Париж - мечта моего детства. Поскольку это город любви, я загадала, что поеду туда только с любимым", - заявила она.
Яркое короткое платье из велюра, белые жемчужные бусы, черные перчатки и прическа в ретро-стиле - Акбота в новом образе была великолепна. Это отметили ее фанаты.
"Самая красивая улыбка в моей жизни", "Как Мэрилин Монро", "Для меня вы самая красивая актриса в Казахстане", "Красотка", "Какая вы шикарная", "Пусть мечты исполняются", - написали ей в Сети.
Напомним, Акбота Сейтмагамбет поразмышляла о самоуважении. Она отметила, что не стоит угождать всем.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2191835-poedu-v-parizh-s-lyubimym-akbota-seytmagambet-primerila-yarkiy-obraz-i-rasskazala-o-mechte/