"Не стоит стараться угодить всем": Акбота Сейтмагамбет поразмышляла о самоуважении

Казахстанская актриса, певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет разместила в соцсети новые эффектные фотографии и написала пост-размышление, передает NUR.KZ.

На фото Акбота позирует лежа в серебристом наряде с открытыми плечами. Внимание привлекают длинные серьги со звездами и чокер с бантом со свисающими цепочками. Неброский макияж подчеркнул большие глаза актрисы.

"Уважать себя по-настоящему - это не стараться угодить всем, а быть верной своей истинной натуре", - заявила она.

"Вы прекрасны", "Нет предела совершенству, вы так милы", "Фотосессия года", "Огонь", "Когда природная красота совпала с красотой души", "Сколько труда ушло на эту фотосессию. Творческим людям тоже нелегко. Вы молодец стойкая, терпеливая", - отреагировали в Сети.