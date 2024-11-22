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"Не стоит стараться угодить всем": Акбота Сейтмагамбет поразмышляла о самоуважении

Опубликовано:

Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса, певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет разместила в соцсети новые эффектные фотографии и написала пост-размышление, передает NUR.KZ.

На фото Акбота позирует лежа в серебристом наряде с открытыми плечами. Внимание привлекают длинные серьги со звездами и чокер с бантом со свисающими цепочками. Неброский макияж подчеркнул большие глаза актрисы.

"Уважать себя по-настоящему - это не стараться угодить всем, а быть верной своей истинной натуре", - заявила она.

"Вы прекрасны", "Нет предела совершенству, вы так милы", "Фотосессия года", "Огонь", "Когда природная красота совпала с красотой души", "Сколько труда ушло на эту фотосессию. Творческим людям тоже нелегко. Вы молодец стойкая, терпеливая", - отреагировали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2191100-ne-stoit-staratsya-ugodit-vsem-akbota-seytmagambet-porazmyshlyala-o-samouvazhenii/

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