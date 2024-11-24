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Эзотерика

"Как хорошее вино": Сальма Хайек в мини-платье вызвала восхищение фанатов

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Сальма Хайек
Сальма Хайек. Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images for WSJ. Magazine Innovators Awards

Актриса Сальма Хайек поделилась на своей странице в Instagram новой фотографией, на котором она позирует в мини-платье. Подписчики выразили восхищение, передает NUR.KZ.

Сальма Хайек поделилась на своей странице в Instagram новой фотографией, на которой она позирует в струящемся мини-платье с глубоким декольте, параллельно застегивая туфлю на ноге.

Подписчики в комментариях похвалили актрису за то, как она выглядит в 58 лет.

"Если это недавнее фото, то она стареет как хорошее вино. Удивительно", "Вы самая красивая женщина в мире", "Действительно великолепно", "Яркая звезда", "Мамочка сверкает", - подобные комментарии оставляют поклонники актрисы.

К слову, подобные комментарии под постами актрисы не являются редкостью. Под предыдущей публикацией подписчики также задаются вопросом, как актрисе удается прекрасно выглядеть.

"Ты бессмертна. Ты не стареешь?" - пишут в соцсетях актрисе.

По данным IMDb, Сальма Хайек родилась в Мексике 2 сентября 1966 года. Она решила стать актрисой в 5 лет, когда посмотрела фильм "Вилли Вонка и шоколадная фабрика".

Свою первую главную роль Хайек получила в 1989 году в одном из сериалов, который снимался в Мексике. Вскоре она стала звездой на родине.

После успеха она решила переехать из Мексики в США. В 1995 году Роберт Родригес пригласил актрису сняться в фильме "Отчаянный", где главную роль исполнил Антонио Бандерас. Фильм приобрел культовый статус, а Сальма Хайек получила известность в Голливуде.

После она построила успешную карьеру, прославилась на весь мир и даже была номинирована на "Оскар".

Сейчас число подписчиков Сальмы в Instagram приближается к 30 миллионам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2191406-kak-horoshee-vino-salma-hayek-v-mini-plate-vyzvala-voshishchenie-fanatov/

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