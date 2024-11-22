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Солистка Artik & Asti с размахом отметила 32-летие в эффектном платье

Опубликовано:

Севиль Велиева
Севиль Велиева. Фото: instagram.com/seville_official

Севиль Велиева, вокалистка дуэта Artik & Asti, отпраздновала свой день рождения в кругу друзей и коллег. Пользователей Сети обворожил вечерний наряд артистки, передает NUR.KZ.

Исполнительца хитов "Гармония" и "Качели" на своем празднике появилась в эффектном блестящем платье золотого цвета с открытым декольте и высоким разрезом. Фотографии с вечера она опубликовала в Instagram.

"Нежно и благодарно, мои 32", - подписала публикацию Севиль.

Гостями вечера стали композитор Игорь Крутой, исполнители Дима Билан, Стас Михайлов, Джиган, телеведущая Юлия Барановская и другие звезды. С днем рождения в социальных сетях Севиль поздравили также Алсу, Наталья Подольская, Екатерина Шпица, Зара и многие другие.

К поздравлениям в комментариях присоединились ее многочисленные поклонники - они оставили тысячи добрых пожеланий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2191314-solistka-artik-asti-s-razmahom-otmetila-32-letie-v-effektnom-plate/

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