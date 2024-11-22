"Сияешь, красотка": Аня Покров вышла в свет в изысканных образах

Российский блогер с миллионной читательской аудиторией Аня Покров появилась в изысканных образах. Гламурными фотографиями Аня поделилась в соцсети, передает NUR.KZ.

Аня вышла в свет в элегантном образе - черном мини-платье на бретелях, белой шубке. Волосы, собранные в высокий пучок, и легкие пряди у лица добавили романтичности.

Покров акцентировала внимание на аксессуарах - она выбрала крупные золотистые бусы.

На фото в карусели можно увидеть второй образ блогера-миллионника - это белое мини-платье с воланами. Аутфит она дополнила белыми капроновыми гольфами, туфельками в тон, а также серьгами с камнем в виде красного сердечка и колье из этой же серии.

"Как красиво", "Я влюбился в твою красоту и невероятные образы", "Сияешь, красотка!", "Королева", - отметили поклонники.