"Сияешь, красотка": Аня Покров вышла в свет в изысканных образах
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Российский блогер с миллионной читательской аудиторией Аня Покров появилась в изысканных образах. Гламурными фотографиями Аня поделилась в соцсети, передает NUR.KZ.
Аня вышла в свет в элегантном образе - черном мини-платье на бретелях, белой шубке. Волосы, собранные в высокий пучок, и легкие пряди у лица добавили романтичности.
Покров акцентировала внимание на аксессуарах - она выбрала крупные золотистые бусы.
На фото в карусели можно увидеть второй образ блогера-миллионника - это белое мини-платье с воланами. Аутфит она дополнила белыми капроновыми гольфами, туфельками в тон, а также серьгами с камнем в виде красного сердечка и колье из этой же серии.
"Как красиво", "Я влюбился в твою красоту и невероятные образы", "Сияешь, красотка!", "Королева", - отметили поклонники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2191262-siyaesh-krasotka-anya-pokrov-vyshla-v-svet-v-izyskannyh-obrazah/