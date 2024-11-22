Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Сияешь, красотка": Аня Покров вышла в свет в изысканных образах

Опубликовано:

Аня Покров
Аня Покров. Фото: instagram.com/pokrov90

Российский блогер с миллионной читательской аудиторией Аня Покров появилась в изысканных образах. Гламурными фотографиями Аня поделилась в соцсети, передает NUR.KZ.

Аня вышла в свет в элегантном образе - черном мини-платье на бретелях, белой шубке. Волосы, собранные в высокий пучок, и легкие пряди у лица добавили романтичности.

Покров акцентировала внимание на аксессуарах - она выбрала крупные золотистые бусы.

На фото в карусели можно увидеть второй образ блогера-миллионника - это белое мини-платье с воланами. Аутфит она дополнила белыми капроновыми гольфами, туфельками в тон, а также серьгами с камнем в виде красного сердечка и колье из этой же серии.

"Как красиво", "Я влюбился в твою красоту и невероятные образы", "Сияешь, красотка!", "Королева", - отметили поклонники.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2191262-siyaesh-krasotka-anya-pokrov-vyshla-v-svet-v-izyskannyh-obrazah/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie