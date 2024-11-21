"Как кинозвезда": старшая из сестер Кардашьян удивила снимком в полупрозрачном белье
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Американская телезвезда Кортни Кардашьян снялась в откровенном нижнем белье от бренда, создательницей которого является ее сестра Ким Кардашьян, передает NUR.KZ.
Фотографии появились в Instagram-аккаунте старшей из сестер Кардашьян. 45-летняя знаменитость приняла участие в съемке рекламы коллекции, созданной совместно с итальянским модным домом.
На снимке Кортни предстала в прозрачном черном топе с глубоким декольте и трусах с серебристыми подвесками в виде крестов. Еще на одной фотографии сестры попозировали вместе в ансамблях со схожим леопардовым принтом.
Поклонники восхитились фотосессией в комментариях под постом.
"Это дает Кортни возможность выйти на большой экран! Она выглядит как кинозвезда", "Вот это тело", "Стоит признать - у них уникальный маркетинг", "Самая горячая женщина на земле", "Богиня", - написали они.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2190693-kak-kinozvezda-starshaya-iz-sester-kardashyan-udivila-snimkom-v-poluprozrachnom-bele/