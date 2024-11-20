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"Перебор": фото 56-летней Валерии в юбке с высоким разрезом обсудили в Сети

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Валерия
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

56-летняя российская певица Валерия поделилась фото, на котором позирует в юбке с высоким разрезом. Смелый образ Валерии по-разному оценили в соцсети, передает NUR.KZ.

Белая рубашка с черным галстуком, черная длинная юбка с разрезом и высокие сапоги в тон к ней - образ Валерии привел в замешательство ее подписчиков в соцсети.

"Просто так. Люблю работать с моими талантливыми девочками", - написала артистка, отметив аккаунты членов творческой команды.

В Сети отреагировали на фото неоднозначно. Одни похвалили 56-летнюю исполнительницу за прекрасную форму, другие посчитали образ слишком смелым.

"Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы так, что они ей все идут - вне времени, вне возраста, вне настроения", "Может, я чего-то не понимаю, но как-то пошловато", "Честно, не очень, при всем уважении к Валерии", "Вы шикарная, но немного перебор с этой оголенной ногой", "Очень красивая фотография. Ноги супер, сколько в них вложено труда. Вы супермотиватор", - гласят комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2190114-perebor-foto-56-letney-valerii-v-yubke-s-vysokim-razrezom-obsudili-v-seti/

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