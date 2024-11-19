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"Милашка": отдохнувшая в Египте Анфиса Чехова поделилась фото в купальнике

Опубликовано:

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова показалась в купальнике и вызвала восторг своих преданных фанатов, которые подписаны на ее блог в Instagram, передает NUR.KZ.

Анфиса поделилась фотографиями в ярком купальнике, снятыми на недавнем отдыхе в Египте. Она поразмышляла на тему любви.

"Нам кажется, это мы находим любовь, а на самом деле, это она нас находит. И никуда от нее не деться!

Мы можем добиваться ее и она будет нашей, станем убегать - и она настигнет, а можем вообще не прилагать никаких усилий, но любовь все равно проникнет в наше сердце самым подходящим для нас способом!

Нам будет казаться, что это мы приняли решение, а на самом деле, у нас не было вариантов", - написала она.

Фанаты согласились с ней и оценили ее пляжные снимки.

"Восхитительно выглядишь", "Радуешь глаз", "Милашка очаровательная", "Ты самая лучшая девушка на свете", "Просто потрясающая", - написали ей в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2189649-milashka-otdohnuvshaya-v-egipte-anfisa-chehova-podelilas-foto-v-kupalnike/

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