"Милашка": отдохнувшая в Египте Анфиса Чехова поделилась фото в купальнике

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова показалась в купальнике и вызвала восторг своих преданных фанатов, которые подписаны на ее блог в Instagram, передает NUR.KZ.

Анфиса поделилась фотографиями в ярком купальнике, снятыми на недавнем отдыхе в Египте. Она поразмышляла на тему любви.

"Нам кажется, это мы находим любовь, а на самом деле, это она нас находит. И никуда от нее не деться!

Мы можем добиваться ее и она будет нашей, станем убегать - и она настигнет, а можем вообще не прилагать никаких усилий, но любовь все равно проникнет в наше сердце самым подходящим для нас способом!

Нам будет казаться, что это мы приняли решение, а на самом деле, у нас не было вариантов", - написала она.

Фанаты согласились с ней и оценили ее пляжные снимки.

"Восхитительно выглядишь", "Радуешь глаз", "Милашка очаровательная", "Ты самая лучшая девушка на свете", "Просто потрясающая", - написали ей в соцсети.