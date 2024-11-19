"О, Боже, какой мужчина!": Асылхан Толепов с розой в зубах впечатлил Казнет

Асылхан Толепов, звезда фильма "Жау жүрек мың бала", повеселил фанатов и звездных коллег, выложив новые фотографии, на которых предстал в образе сердцееда, передает NUR.KZ.

"Не нашел, что написать", - шутливо подписал Асылхан свои фото, на которых позирует в темной футболке и штанах, а также черной шляпе и с розой в зубах. На втором фото он уже держит цветок в руках, протягивая его прямо в камеру.

Фото актера рассмешили Карлыгаш Мухамеджанову, Санжара Мади, брата Асылхана Артура Толепова и других подписчиков.

"Гастроли так действуют?", "Ромео", "Эти фото не требуют слов", "Краш-братан", "О, Боже, какой мужчина!", "Красавчик", "Ах, этот взгляд! Краш года", "Ты вздумал испортиться?", "Ну что за мачо", - отреагировали в Сети.