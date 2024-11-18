Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Кажется, легко оделась": обучающаяся в США Айару Бакытбек прогулялась в коротком наряде в Алматы

Опубликовано:

Айару Бахытбек
Айару Бахытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

20-летняя дочь Баян Алагузовой поделилась фотографиями из Алматы, куда она прилетела из Соединенных Штатов Америки. Один из нарядов привлек внимание подписчиков ее блога, передает NUR.KZ.

Вернувшись в родной город, Айару успела на несколько трапез в кафе и ресторанах, похвасталась самостоятельно приготовленными кулинарными изысками, а также посетила несколько мероприятий.

В карусели фотографий можно было увидеть Бахытбек в разных аутфитах. В одном из них, наиболее коротком, Айару показалась на улице снежным вечером.

"Кажется, легко оделась", - подметил один из пользователей Сети. Остальные отметили невероятную красоту девушки.

"Красотка", "Будь счастлива", "Повезет же твоему будущему мужу", "Такая милашка, умная девочка", "Рецепты выкладывайте, пожалуйста, у вас классно получается", - отметили восхищенные подписчики блога Айару.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2189081-kazhetsya-legko-odelas-obuchayushchayasya-v-ssha-ayaru-bakytbek-progulyalas-v-korotkom-naryade-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie