"Кажется, легко оделась": обучающаяся в США Айару Бакытбек прогулялась в коротком наряде в Алматы

20-летняя дочь Баян Алагузовой поделилась фотографиями из Алматы, куда она прилетела из Соединенных Штатов Америки. Один из нарядов привлек внимание подписчиков ее блога, передает NUR.KZ.

Вернувшись в родной город, Айару успела на несколько трапез в кафе и ресторанах, похвасталась самостоятельно приготовленными кулинарными изысками, а также посетила несколько мероприятий.

В карусели фотографий можно было увидеть Бахытбек в разных аутфитах. В одном из них, наиболее коротком, Айару показалась на улице снежным вечером.

"Кажется, легко оделась", - подметил один из пользователей Сети. Остальные отметили невероятную красоту девушки.

"Красотка", "Будь счастлива", "Повезет же твоему будущему мужу", "Такая милашка, умная девочка", "Рецепты выкладывайте, пожалуйста, у вас классно получается", - отметили восхищенные подписчики блога Айару.