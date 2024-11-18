"Кажется, легко оделась": обучающаяся в США Айару Бакытбек прогулялась в коротком наряде в Алматы
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20-летняя дочь Баян Алагузовой поделилась фотографиями из Алматы, куда она прилетела из Соединенных Штатов Америки. Один из нарядов привлек внимание подписчиков ее блога, передает NUR.KZ.
Вернувшись в родной город, Айару успела на несколько трапез в кафе и ресторанах, похвасталась самостоятельно приготовленными кулинарными изысками, а также посетила несколько мероприятий.
В карусели фотографий можно было увидеть Бахытбек в разных аутфитах. В одном из них, наиболее коротком, Айару показалась на улице снежным вечером.
"Кажется, легко оделась", - подметил один из пользователей Сети. Остальные отметили невероятную красоту девушки.
"Красотка", "Будь счастлива", "Повезет же твоему будущему мужу", "Такая милашка, умная девочка", "Рецепты выкладывайте, пожалуйста, у вас классно получается", - отметили восхищенные подписчики блога Айару.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2189081-kazhetsya-legko-odelas-obuchayushchayasya-v-ssha-ayaru-bakytbek-progulyalas-v-korotkom-naryade-v-almaty/