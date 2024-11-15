"Самая роскошная": Ханде Эрчел в эффектном винтажном платье очаровала Сеть
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Известная турецкая актриса Ханде Эрчел впечатлила винтажным образом - она вышла в свет в платье из коллекции 20-летней давности из архивов ливанского дизайнера, передает NUR.KZ.
30-летняя звезда "Постучись в мою дверь" прошлась по красной дорожке в вечернем платье от ливанского бренда Elie Saab из весенней коллекции 2003 года.
Наряд выполнен в телесном оттенке и украшен обильной вышивкой, пайетками и стразами, которые добавляют блеска и создают эффект роскоши.
Мероприятие получилось насыщенным: турецкая киноактриса также поделилась отрывками выступлений Селин Дион и Дженнифер Лопес.
"Самая роскошная королева", "Самая красивая на планете! Ты волшебная", "Очень горжусь видеть тебя среди лучших", - написали восхищенные фанаты Ханде на разных языках мира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2188134-samaya-roskoshnaya-hande-erchel-v-effektnom-vintazhnom-plate-ocharovala-set/