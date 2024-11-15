"Настоящий батыр с волчьим нравом": Берик Айтжанов предстал в колоритном образе

Казахстанский актер Берик Айтжанов, звезда фильмов "Голиаф", "Томирис", "Рассвет Великой степи", показал новый колоритный кинообраз своим фанатам в соцсети, передает NUR.KZ.

На фото Берик Айтжанов предстал в колоритном образе пожилого мужчины с усами, бородой и тяжелым взглядом. На нем тулуп с меховым воротником и малахай. Берик добавил смайлики в виде кинокамеры и указал профиль гримера.

Фанаты отметили, что актеру, который сыграл уже в нескольких исторических картинах, очень идет такой образ.

"Реально краш-ата, глаза пронзительные", "Цвет глаз как будто бы другой, это линзы? Но вам идет", "Сильный образ", "Мой любимый актер", "Настоящий батыр с волчьим нравом", "Истинный казах", "Какая у него харизма", - восхитились Айтжановым в Сети.