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"Настоящий батыр с волчьим нравом": Берик Айтжанов предстал в колоритном образе

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Берик Айтжанов
Берик Айтжанов. Фото: instagram.com/berik_aitzhanov

Казахстанский актер Берик Айтжанов, звезда фильмов "Голиаф", "Томирис", "Рассвет Великой степи", показал новый колоритный кинообраз своим фанатам в соцсети, передает NUR.KZ.

На фото Берик Айтжанов предстал в колоритном образе пожилого мужчины с усами, бородой и тяжелым взглядом. На нем тулуп с меховым воротником и малахай. Берик добавил смайлики в виде кинокамеры и указал профиль гримера.

Фанаты отметили, что актеру, который сыграл уже в нескольких исторических картинах, очень идет такой образ.

"Реально краш-ата, глаза пронзительные", "Цвет глаз как будто бы другой, это линзы? Но вам идет", "Сильный образ", "Мой любимый актер", "Настоящий батыр с волчьим нравом", "Истинный казах", "Какая у него харизма", - восхитились Айтжановым в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2188062-nastoyashchiy-batyr-s-volchim-nravom-berik-aytzhanov-predstal-v-koloritnom-obraze/

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