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"Барби": похудевшая Кэти Перри удивила Сеть, обнажив часть тела

Опубликовано:

Кэти Перри
Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry

Американская певица Кэти Перри опубликовала свежие фотографии со своего пресс-тура по Мексике - артистка выбрала пикантный наряд, который удивил ее фанатов, передает NUR.KZ.

"Я здесь, чтобы поговорить о тако и туре", - подписала Кэти публикацию. Исполнительница хитов "Dark Horse" и "California Girls" прилетела на пресс-тур в Мексику. Она показала поклонникам изыски местной кухни, которыми ее угостили, а также продемонстрировала смелый наряд со всех сторон.

Аутфит 40-летней Перри состоял из ярко-розового топа и брюк с декоративной шнуровкой по бокам, слегка открывающие нижнюю часть спины.

Публикация собрала около 550 тысяч "лайков" и более пяти тысяч комментариев.

"Барби Кэти", "Мексика тебя любит", "Роскошная", "Моя мама самая красивая", "Тебе нужно сделать такие же фото в Бразилии", "Ох, любовь моя", "Ты зажгла, мама", - написали восхищенные фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2187393-barbi-pohudevshaya-keti-perri-udivila-set-obnazhiv-chast-tela/

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