На груди – сердечко: Рита Ора порадовала фанатов откровенным нарядом из камней

33-летняя британская певица Рита Ора появилась в откровенном наряде. Серию фотографий знаменитость опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

33-летняя исполнительница появилась на публике в сером полупрозрачном платье, почти полностью украшенном камнями. Изюминкой наряда было сердечко на груди знаменитости, которое также было инкрустировано камнями.

Образ певицы дополнили небрежные локоны и довольно яркий сценический макияж. При этом в макияже она предпочла сделать акцент на губы, а от аксессуаров отказалась.

"Черт побери, ты нереальная", "Мило! Красива как всегда", "Ты слишком сногшибательная для этого мира", "красивая Барби", "О боже, просто потрясающе", "Очень необыкновенно", - пишут фолловеры под постом знаменитости.

По информации IMDb, Рита Ора родилась в 1990 году в Косово. В 1991 году ее семья перебралась в Великобританию.

Певица выросла в Западном Лондоне - с ранних лет она занималась пением, окончила театральную школу Сильвии Янг. Свой первый музыкальный релиз она выпустила в 2007 году, а в 2009 должна была выступать на Евровидении, но решила сняться с конкурса.

Ора начала петь в барах Лондона и его окрестностей, а в 2009 году один из исполнителей рассказал о певице компании Roc Nation, и спустя несколько дней она прилетела в Нью-Йорк и встретилась с Jay-Z. В тот же год она снялась в клипах на песни Young Forever и Over. Рита Ора привлекла внимание Jay-Z, и он подписал с ней контракт.