"Вот это пресс": Регина Тодоренко покрасовалась в бикини на пляже Абу-Даби

Известная телеведущая Регина Тодоренко отправилась в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты - звезда похвасталась фигурой в мини-купальнике на пляже, передает NUR.KZ.

На фотографии, опубликованной в Instagram, Регина предстала перед фолловерами в розовом бикини. Теледива запечатлелась на фоне моря и белого песка, демонстрируя спортивную фигуру и излучая хорошее настроение. Судя по всему, этот отпуск она ждала с нетерпением.

"Наконец-то намечтала. Ну и немного натрудила", - подписала публикацию Тодоренко.

"Огонь, красавица наша", "Вот это пресс! Обожаю", "Региночка, ты такая красивая, стройная", "Добро пожаловать к нам в Абу-Даби, Регина", "Хорошо потрудилась! Очень красивая", "Фигура у Регины как всегда огонь", - отметили восхищенные подписчики блога Регины в соцсети.