"Чем естественнее, тем красивее": эпатажная Дина Саева сразила скромным образом

Популярная модель таджикского происхождения Дина Саева опубликовала новый пост в Instagram, который пришелся по вкусу любителям скромных образов, передает NUR.KZ.

Знаменитая своими экстравагантными образами модель удивила скромностью аутфитов в новой публикации в соцсети. Дина предстала перед фолловерами в черном платье по фигуре, а также в костюме в офисном стиле.

Финальный лук получился простым и минималистичным, но менее эффектным от этого он не стал.

"Пошли кофе пить?" - подписала публикацию Саева.

"Идеал", "Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы так, что они ей все идут. Вне времени, вне возраста, вне настроения. Уважаю, горжусь и люблю", "Чем естественнее макияж, тем красивее", "Насколько прекрасно лицо без филлеров и этих больших губ", - отметили подписчики.