"Пантера": жена Прилучного снялась в чувственном образе

28-летняя российская актриса Зепюр Брутян, супруга звезды "Мажора" Павла Прилучного, разместила в соцсети новые фото, которые оценили ее подписчики, передает NUR.KZ.

Чувственные фото Зепюр Брутян в облегающем черном платье, лежащей на кожаном кресле, не могли оставить равнодушными читателей ее блога в Instagram.

За короткое время ее фото набрали свыше 17 тысяч "лайков". Одни восхитились молодой мамой, другие нашли, что раскритиковать.

"Ну что за восточная принцесса! Нереальная красавица", "Постоянно бросаются в глаза неухоженные брови, сходите уже к мастеру, очень портят Ваше симпатичное лицо", "Глаза - космос, зеркало души, видно Прилучный заслужил эту шикарную и чудесную пантеру", "Очень много обработки, зачем? На себя непохожа", - по-разному отреагировали в Сети.