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Эзотерика

"Пантера": жена Прилучного снялась в чувственном образе

Опубликовано:

Зепюр Брутян
Зепюр Брутян. Фото: instagram.com/zepyur_brutyan

28-летняя российская актриса Зепюр Брутян, супруга звезды "Мажора" Павла Прилучного, разместила в соцсети новые фото, которые оценили ее подписчики, передает NUR.KZ.

Чувственные фото Зепюр Брутян в облегающем черном платье, лежащей на кожаном кресле, не могли оставить равнодушными читателей ее блога в Instagram.

За короткое время ее фото набрали свыше 17 тысяч "лайков". Одни восхитились молодой мамой, другие нашли, что раскритиковать.

"Ну что за восточная принцесса! Нереальная красавица", "Постоянно бросаются в глаза неухоженные брови, сходите уже к мастеру, очень портят Ваше симпатичное лицо", "Глаза - космос, зеркало души, видно Прилучный заслужил эту шикарную и чудесную пантеру", "Очень много обработки, зачем? На себя непохожа", - по-разному отреагировали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2186202-pantera-zhena-priluchnogo-snyalas-v-chuvstvennom-obraze/

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