"Фигура шикарная": Ксения Бурда попозировала в бикини на фоне заката на пляже в Дубае

Российская модель, известная инстадива Ксения Бурда показала фигуру в бикини. Новые фото Бурда разместила в Instagram и собрала комплименты пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

Модель, позирующая на фоне моря в белом бикини, пустынный пляж и великолепный закат - фото Ксении Бурды, украсившие ленту ее подписчиков, не остались незамеченными.

37-летняя инстадива отдыхает в Дубае и щедро делится фотографиями в своем блоге.

"Котенок", - подписала она свои снимки.

Фанаты щедро осыпали ее теплыми отзывами. Многие отметили, что она их мотивирует заняться фигурой.

"Фигура шикарная, "Ох, как мне не хотелось сегодня делать тренировку. Но попалось ваше фото, и я пошла включать тренировки с Джиллиан Майклс. Спасибо за мотивацию", "Барби", "Нереальная", - высказались в Сети.