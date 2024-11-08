"Огонь и снег": лыжница Асель Сагатова впечатлила соцсети (видео)

Казахстанская актриса Асель Сагатова показала свои подписчикам в Instagram, как прекрасно стоит на лыжах. Звезда фильма "My love is Aisulu" призналась, что скучает по лыжным прогулкам, передает NUR.KZ.

"Только похолодало, а я уже в предвкушении лыжного сезона. Ждете?" - спросила Асель своих подписчиков.

На архивном видео Асель в черном лыжном костюме, подчеркнувшем ее фигуру, позирует у панорамного окна, а затем ловко и грациозно скользит на лыжах по заснеженным склонам гор, улыбаясь на камеру.

Ляйля Султанкызы, Динара Султан, Гульнара Сильбаева, Чингиз Капин и другие представители отечественного шоу-бизнеса, а также поклонники Асель восхитились ею в комментариях.

"Ну что за красавица", "Красотка-нереалка", "Функция стареть у вас поломалась", "Огонь и снег", "Топ", "Что за женщина", - отмечено под постом.