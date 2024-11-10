60-летняя Моника Беллуччи примерила прозрачное платье с мини-юбкой
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Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи продемонстрировала стройную фигуру в наряде. Знаменитость снялась для модного журнала, передает NUR.KZ.
60-летняя Моника Беллуччи не перестает восхищать поклонников. Актриса приняла участие в фотосессии для китайского Elle. Снимки она опубликовала в Instagram.
На одном из таких фото Беллуччи позирует в прозрачном черном наряде с мини-юбкой.
Согласно информации на сайте IMDb, Моника Анна Мария Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в деревне Читта ди Кастелло в Италии. Была единственным ребенком в семье Паскуале Беллуччи и Брунеллы Бриганти.
Изначально планировала стать юристом, однако во время учебы в университете она начала подрабатывать моделью.
В 1988 году переехала в Милан, где присоединилась к агентству Elite Model Management. Дебютировала на телевидении в 1990 году, а в американском кино - в фильме Брэма Стокера "Дракула" (1992).
Известность ей принесла роль во французском триллере "Квартира" в 1996 году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2184720-60-letnyaya-monika-belluchchi-primerila-prozrachnoe-plate-s-mini-yubkoy/