Шэрон Стоун показала лицо без фильтров

66-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун опубликовала в соцсети фото без фильтров, где видно естественное состояние ее кожи, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте актрисы. Звезда "Основного инстинкта" запечатлела себя в зеркальных очках-авиаторах и черной футболке с надписью "Madam president": вероятнее всего, на президентских выборах она голосовала за Харрис.

Губы Шэрон слегка подкрашены, другой косметики на ней нет, как нет и фильтров на фото, что позволяет во всех деталях рассмотреть естественное состояние кожи 66-летней звезды.

Стоит отметить, что это не первая публикация, где Шэрон Стоун показывает себя как есть, не обрабатывая снимки.

Как правило, поклонники звезды поддерживают ее и пишут комплименты под каждым постом, независимо, вышел ли снимок из профессиональной фотостудии или сделан "на ходу", в будничной или домашней обстановке.

Добавим, как пишет сайт Кино-театр.ру, Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года в Мидвиле, штат Пенсильвания, США. Была вторым ребенком в многодетной семье мастера-инструментальщика.

С детства она отличалась от сверстников: по тесту интеллекта у нее был показатель 154 – как у Альберта Эйнштейна. В школу Шэрон поступила в пять лет – сразу во второй класс. Любила искусство и особенно – кино.

К концу 1970-х годов она прошла очень длинный путь: от продавщицы в "МакДональдсе" до успешной модели в агентстве Эйлин Форд.

Впервые Шэрон Стоун появилась в фильме Вуди Аллена "Воспоминания о звездной пыли" ("Stardust Memories", 1980 год). Позже недостатка в ролях не было, но все "не звездные". Лишь в конце 1980-х годов ей удалось сняться в паре с Арнольдом Шварценеггером в картине Пауля Верховена "Вспомнить все" (1990). Роль жены-предательницы оказалась примеркой к роли, вознесшей ее на голливудский олимп, с которого она с тех пор не спускалась.

"Основной инстинкт" (1992) того же Верховена вывел на экран непредсказуемое существо идеальной красоты и разжег скандал, связанный со знаменитой сценой в полицейском участке, резко повысивший цену Шэрон Стоун на актерском рынке.

Сейчас она снимается только у первоклассных режиссеров, а ее гонорары – одни из самых высоких среди женщин-актрис. Также у Шэрон Стоун есть своя киностудия "Хаос".

Добавим, мы писали, как год назад на свое 65-летие Шэрон Стоун пошутила над фанатами, выложив свое фото с огромными губами. Поклонники звезды оценили ее чувство юмора.