Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Шэрон Стоун показала лицо без фильтров

Опубликовано:

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун. Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images

66-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун опубликовала в соцсети фото без фильтров, где видно естественное состояние ее кожи, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте актрисы. Звезда "Основного инстинкта" запечатлела себя в зеркальных очках-авиаторах и черной футболке с надписью "Madam president": вероятнее всего, на президентских выборах она голосовала за Харрис.

Губы Шэрон слегка подкрашены, другой косметики на ней нет, как нет и фильтров на фото, что позволяет во всех деталях рассмотреть естественное состояние кожи 66-летней звезды.

Стоит отметить, что это не первая публикация, где Шэрон Стоун показывает себя как есть, не обрабатывая снимки.

Как правило, поклонники звезды поддерживают ее и пишут комплименты под каждым постом, независимо, вышел ли снимок из профессиональной фотостудии или сделан "на ходу", в будничной или домашней обстановке.

Добавим, как пишет сайт Кино-театр.ру, Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года в Мидвиле, штат Пенсильвания, США. Была вторым ребенком в многодетной семье мастера-инструментальщика.

С детства она отличалась от сверстников: по тесту интеллекта у нее был показатель 154 – как у Альберта Эйнштейна. В школу Шэрон поступила в пять лет – сразу во второй класс. Любила искусство и особенно – кино.

К концу 1970-х годов она прошла очень длинный путь: от продавщицы в "МакДональдсе" до успешной модели в агентстве Эйлин Форд.

Впервые Шэрон Стоун появилась в фильме Вуди Аллена "Воспоминания о звездной пыли" ("Stardust Memories", 1980 год). Позже недостатка в ролях не было, но все "не звездные". Лишь в конце 1980-х годов ей удалось сняться в паре с Арнольдом Шварценеггером в картине Пауля Верховена "Вспомнить все" (1990). Роль жены-предательницы оказалась примеркой к роли, вознесшей ее на голливудский олимп, с которого она с тех пор не спускалась.

"Основной инстинкт" (1992) того же Верховена вывел на экран непредсказуемое существо идеальной красоты и разжег скандал, связанный со знаменитой сценой в полицейском участке, резко повысивший цену Шэрон Стоун на актерском рынке.

Сейчас она снимается только у первоклассных режиссеров, а ее гонорары – одни из самых высоких среди женщин-актрис. Также у Шэрон Стоун есть своя киностудия "Хаос".

Добавим, мы писали, как год назад на свое 65-летие Шэрон Стоун пошутила над фанатами, выложив свое фото с огромными губами. Поклонники звезды оценили ее чувство юмора.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2184485-sheron-stoun-pokazala-lico-bez-filtrov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie